Даша Квіткова показала сина і розповіла, хто зайнятий вихованням
Як пише Politeka.net, Даша стала відомою блогеркою, коли пішла на шоу "Холостяк". Там дівчина перемогла, підкоривши серце Микити Добриніна, який не так давно одружився на красуні. А нещодавно Квіткова народила дитину-сина на ім'я Лев. Красуня тепер постійно ділиться з фанатами всім цікавим, що відбувається з нею і малюком.
На нових сторіс Даша показала сина, який був на руках у бабусі Олени. Жінка посміхалася, закривши очі від задоволення.
"Бабуся Таня передала естафету бабусі Олені. Бабусі як і раніше не няні, але ми дуже хочемо, щоб вони проводили час з Левом", - написала Даша під фото.
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"Словами ці почуття не передати", - зворушливо підписала кадр сама бабуся Олена.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram подібних можливостей на поточний момент немає.
Нагадаємо, "Холостяк" Добринін через місяць після народження сина вразив особистими кадрами
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