Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч показав, на що пішов заради сина
Як передає Politeka.net, Анатолій Анатоліч прославився завдяки своєму шоу "Зе Інтервю'єр, де бере інтерв'ю у знаменитостей українського шоубізнесу. Також він інтерв'ював в ред румі на проекті "Голос країни" і є відомим радіоведучим. Він активно веде соціальні мережі і показує шанувальникам моменти зі свого життя.
Цього разу на сторінці "Зірковий шлях" показали, що зробив телеведучий на честь народження сина.
"Анатолій Анатоліч присвятивши новонароджений син батько 🥰 Колекція натільний малюнок @anatoliyanatolich поповнивши. В честь крихітного Ніл ведучий @ranok_ua набити астронавт, який тримавши планета, ніби повітряний кулька. Подобатися? Можливо, також бувши татуювання? Ділитися в коментар", пишуть на акаунті.
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Шанувальники негативно відреагували на вчинок телеведучого: "А що тільки через тато можна говорити любов до сина? По-моєму, з татуюванням і так вже перебір", " Мда...так би дитина образилася...як же інші люблять дітей просто так? Без тату "
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