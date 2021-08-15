Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич показал, на что пошел ради сына

Как передает Politeka.net, Анатолий Анатолич прославился благодаря своему шоу "Зе Интервьюер", где берет интервью у знаменитостей украинского шоубизнеса. Также он интервьюировал в ред руме на проекте "Голос країни" и является известным радиоведущим. Он активно ведет социальные сети и показывает поклонникам моменты из своей жизни.

На этот раз на странице "Зірковий шлях" показали, что сделал телеведущий в честь рождения сына.

"Анатолий Анатолич посвятил новорожденному сыну отец 🥰 Коллекция нательных рисунков @anatoliyanatolich пополнилась. В честь крошечного Нила ведущий @ranok_ua набил астронавта, который держит планеты, будто воздушные шарики. Нравится? Возможно, также есть татуировки? Делитесь в комментариях", пишут на аккаунте.

Поклонники негативно отреагировали на поступок телеведущего: "А что только через тату можно говорить любовь к сыну? По-моему, с татуировкой и так уже перебор", " Мда...так бы ребенок обиделся...как же другие любят детей просто так? Без тату "

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