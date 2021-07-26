Украинский шоумен Анатолий Анатолич рассказал поклонникам, как чувствует себя после вакцинации
Как пишет Politeka.net, известный теле - и радиоведущий 36-летний Анатолий Анатолич, которому украинцы знают как ведущего red room вокального шоу "Голос страны" и утреннего шоу "Завтрак с 1+1", "Утро с Украиной", рассказал фанатам, что решил вакцинироваться от коронавирус.
Так, в своем Instagram мужчина рассказал о последствиях вакцинации от вакцины Pfizer. Как всегда, ведущий сделал это с юмором. Он опубликовал серию фото, где сначала похож на самого себя, тогда становится лысым, а в конце превращается в женщину.
"Вакцинировался. Из побочки: стал умнее и красивее. Больше никаких проблем", - так подписал первую фотографию ведущий.
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На второй фотографии он в шутку показал, как выглядит за 20, а на третьей через 40 минут после вакцинации.
"20 минут после вакцинации. Полет нормальный", - пишет Анатолич.
Фанаты оценили чувство юмора известного ведущего и оставили много комментариев.
"Превращаетесь в Влада Яму", "Анатолий, а Вам вакцинация действительно пошла на пользу!", "Влад Яма значит уже давно) про Гордона вообще молчу)))", " 😳 серьезно ?! 😂😂😂👏. Я думаю где вы делись? Утром не было в эфире 🤪", " Ахахха! Я еще к тому образу не привыкла", - смеются фанаты.
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