Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко зробила вакцину проти коронавірусу і надає своїм шанувальникам своєрідний звіт
Артистка вирішила зробити щеплення, щоб убезпечити себе і своїх близьких, пише Politeka.net. Протягом тижня артистка вирішила обіграти ситуацію в жартівливій формі.
Артистка у своєму Instagram опублікувала нове відео, присвячене сьомому дню після вакцинації. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
"Мене найбільше дивують люди, які пишуть, що я збожеволіла, що я буду отримувати сигнали з космосу, і що за мною тепер будуть стежити... Загалом, якесь мракобісся", - вимовила Булітко, з'явившись в шапочці з фольги.
Кондратюк різко пройшовся по Лорак, яка зібралася з концертом в Україну: "Я взагалі не поважаю таких людей"
Втомлена Каменських без макіяжу показала наслідки бурхливої ночі: "Вбивчий недосип"
Сумна Кухар з "Танців з зірками" оголосила про завершення важливого етапу у своєму житті: "Попереду багато змін!"
Життя знаменитого українського актора обірвалося незадовго до дня народження: його пам'ятатимуть покоління
На "Танцях з зірками" знайшли заміну легендарному Григорію Чапкісу: "Схожий на Кена з Барбі"
Потім зірка підняла очі до стелі і вимовила: "Є контакт".
Пізніше артистка зробила вигляд, що веселиться з рептилоїдом і співає з ним пісні.
"Земляни, передаю повідомлення з космосу - нам хана!", - сміючись, сказала артистка.
"7-ий день після #вакцини 📡 фінальний)))... P. S. Всім здоров'я ❤", - підписала відео Вікторія.
Публікація зібрала понад 9000 переглядів і багато коментарів.
"Клас! Космічна Булиточка.😉 ", "😂 😂 😂 😂 😂дурне ❤️❤️😂😂😂😂❤️", "Ну нарешті!!!!! У наших рядах прибуло!!!😂. Жаркувато, зараза, зате сигнали підуть".
Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" вразила новими кадрами після вакцинації, що зараз з артисткою
Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" повідомила про дивну "побочку" на третій день після вакцинації
Також Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу" прийшла на вакцинацію в яскраво-червоному вбранні