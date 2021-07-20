Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко зробила вакцину проти коронавірусу і надає своїм шанувальникам своєрідний звіт

Артистка вирішила зробити щеплення, щоб убезпечити себе і своїх близьких, пише Politeka.net. Протягом тижня артистка вирішила обіграти ситуацію в жартівливій формі.

Артистка у своєму Instagram опублікувала нове відео, присвячене сьомому дню після вакцинації. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"Мене найбільше дивують люди, які пишуть, що я збожеволіла, що я буду отримувати сигнали з космосу, і що за мною тепер будуть стежити... Загалом, якесь мракобісся", - вимовила Булітко, з'явившись в шапочці з фольги.

Потім зірка підняла очі до стелі і вимовила: "Є контакт".

Пізніше артистка зробила вигляд, що веселиться з рептилоїдом і співає з ним пісні.

"Земляни, передаю повідомлення з космосу - нам хана!", - сміючись, сказала артистка.

"7-ий день після #вакцини 📡 фінальний)))... P. S. Всім здоров'я ❤", - підписала відео Вікторія.

Публікація зібрала понад 9000 переглядів і багато коментарів.

"Клас! Космічна Булиточка.😉 ", "😂 😂 😂 😂 😂дурне ❤️❤️😂😂😂😂❤️", "Ну нарешті!!!!! У наших рядах прибуло!!!😂. Жаркувато, зараза, зате сигнали підуть".

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