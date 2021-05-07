Зірки розповіли, скільки коштує реклама в Instagram

Як повідомляє Politeka.net, соцмережа Instagram давно стала майданчиком не тільки для веселих фото і відео, але і засобом заробітку для багатьох користувачів. Заробляють в цій соцмережі і українські знаменитості, деякі з них навіть зізналися, скільки беруть за сторіс і пости з рекомендаціями тих чи інших засобів і товарів. У програмі "Зірковий шлях" деякі зі знаменитостей навіть назвали конкретні ціни за рекламу на своїх сторінках.

Так, початківець блогер і молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова зізналася, що з вагітністю у неї зросла кількість передплатників, і вона вирішила цим скористатися в комерційних цілях. За словами дівчини, в нинішні важкі часи Instagram добре допомагає наповнювати сімейний бюджет.

"Моя мета - стати хорошим блогером, і все зробити для того, щоб Віктор Франкович на пенсії не морочився, відчував себе круто", – говорить Репяхова, але конкретні суми за рекламу не називає.

А ось дочка Олі Полякової-16-річна Маша була більш відвертою. За словами дівчини, рекламні пропозиції почали надходити, коли кількість фоловерів її сторінки перевалила за 100 тисяч. "Для мене це був шок, я тоді питаю маму:" Мам, а що робити?", а вона виставляє такі ціни, що мене не взяли. Якщо я не помиляюся, це було дві вісімсот, - поділилася Маша Полякова і додала, що з часом знизила ціни і пропозицій стало більше. Так, на початку року юна блогерка розмістила прайс на своїй сторінці – її рекламне Instastories коштує – 600 гривень + пост 1600 гривень. Але незабаром вона видалила цю інформацію.

Телеведучий Тимур Мірошниченко в свою чергу зізнався, що ціни на рекламу у нього досить бюджетні – це може бути 100 доларів, може більше, але це не постійно і е є головним засобом заробітку.

А ось дружина ведучого Інна зізналася, що для неї реклама в Instagram в якийсь момент стала досить вигідною. За словами дівчини, на цьому вона може заробляти стільки ж, скільки і працюючи адвокатом, тільки тут менше стресу. "Найменше це було 30 тисяч гривень, найбільше – 70 тисяч гривень. Це круто, тому що я приблизно стільки заробляла, коли працювала адвокатом", - зазначила Інна.

Значний прайс на рекламу у телеведучого і блогера Анатолія Анатоліча. "Коштувати це може близько 20 000 гривень, якщо це комерційний, може більше, дивлячись на те, який це бренд і наскільки комфортно мені з ним працювати", – поділився ведучий.

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