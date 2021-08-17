Спортсменка Ольга Харлан показала романтичні кадри з італійським коханим, якого привезла в Україну

Як повідомляє Politeka.net, відома українська спортсменка, олімпійська чемпіонка та призерка з фехтування 2012 та 2016 років Ольга Харлан нещодавно оголосила про свою участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками". А тепер на своїй сторінці в Instagram поділилася з українцями ніжними кадрами з італійським коханим.

Обранцем української спортсменки став італійський красунчик Луїджі Самеле, який став призером Олімпійських ігор 2020 з фехтування. У соцмережі Ольга виклала кадри з бойфрендом, який приїхав до неї в Україну. На знімку пара відображена на прогулянці по Києву, а також на розкішній яхті, якою вони пропливли по Дніпру. У підписі до публікації Харлан поділилася своєю радістю, що коханий приїхав до неї.

У користувачі тут же почали коментувати знімки, засинаючи пару компліментами: "Красиві і щасливі", "Дуже красива пара", "Прекрасні", "Шикарні", "Коли весілля, Оля?", "Красива пара", "Дуже красиві", "Ви така красива пара! Будьте щасливі!".

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