Надя Дорофєєва повідомила нові подробиці про стан свого танцюриста Євгена після побиття

Як передає Politeka.net, 1 липня Євгена Гончаренка, який виступав у шоу-балеті співачки Наді Дорофєєвої, було побито біля нічного клубу. Як стало відомо пізніше, на танцюриста напав військовослужбовець Управління державної охорони України. Зараз в соціальних мережах йде активне обговорення щодо стану Євгена.

Як відомо, хлопець від удару впав на асфальт і сильно вдарився головою, після чого стався крововилив у мозок. В результаті Євгену робили трепанацію черепа.

Цього разу Надя повідомила на своїй сторінці в Instagram, що стан Євгена різко змінився.

"Хлопці! Тільки що говорила з мамою Жені! Женя сьогодні прокинувся! Як і що далі-буду тримати в курсі", розповіла Надя Дорофєєва.

Мама танцюриста Ірина Гончаренко також підтвердила, що її син вийшов з коми.

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