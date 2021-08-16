Надя Дорофеева сообщила новые подробности о состоянии своего танцора Евгения после избиения

Как передает Politeka.net, 1 июля Евгения Гончаренко, который выступал в шоу-балете певицы Нади Дорофеевой, был избит возле ночного клуба. Как стало известно позже, на танцора напал военнослужащий Управления государственной охраны Украины. Сейчас в социальных сетях идет активное обсуждение относительно состояния Евгения.

Как известно, парень от удара упал на асфальт и сильно ударился головой, после чего произошло кровоизлияние в мозг. В результате Евгению делали трепанацию черепа.

На этот раз Надя сообщила на своей странице в Инстаграм, что состояние Евгения резко изменилось.

"Ребята! Только что говорила с мамой Жени! Женя сегодня проснулся! Как и что дальше - буду держать в курсе", рассказала Надя Дорофеева.

Мама танцора Ирина Гончаренко также подтвердила, что её сын вышел из комы.

Ранее сообщалось, к избитому танцору Дорофеевой до сих пор не пустили маму, выяснилась причина: "Голова открыта..."

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