Популярна артистка Анастасія Приходько поділилася новою фотографією
Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є відомою українською співачкою. Артистка активно веде соціальні мережі і дає поради у своєму блозі, також вона часто відповідає на питання шанувальників і ділиться з ними моментами з життя.
На цей раз дівчина поділилася новою фотографією на своїй сторінці в Instagram. На знімку Анастасія сидить посеред пустелі в чорній спущеній сукні, яка показує струнку фігуру дівчини.
Чоловік Пугачової Галкін показав, на кого схожий їхній син від сурогатної матері: "Як дві краплі води..."
Буря рухається в Україну, зроблено термінове попередження: коли чекати негоди
Україну знову "підсмажить", температура рвоне вгору: в яких областях буде найспекотніше
Екс-дружина Узелкова приголомшила появою, обійнявшись з колишнім чоловіком Білик: "Нарешті здійснилася твоя мрія"
В учасників шоу "Танці з зірками" з'явилася серйозна конкурентка: "Пішли відомі зірки..."
"Як думаєте, з чого виткана щаслива особистість? Я почну, а ви продовжите мій список, адже кожен може внести щось своє, особисте:
👉щасливе дитинство
👉 справжні друзі
👉улюблена настільна книга
👉посмішка дитини вранці
👉гавкіт смішного сусіднього пса
👉дорога сумка, яку боїшся носити
👉танці зі шваброю, коли тебе ніхто не бачить
👉похід в піжамі в магазин🙈
Чекаю ваші варіанти в коментах😍", запитала співачка фанатів.
Шанувальники засипали співачку компліментами і залишили їй безліч приємних слів в коментарях: "Краса", "мудра", "Милашка".
Раніше повідомлялося, Настя Приходько показала свою старшу дочку: "Повна протилежність матері..."
Також, Приходько несподівано заговорила про стосунки з Меладзе і Ернстом: «Міф про те, що я...»
Politeka розповідала, Приходько після фото з молодим блогером в ліжку з'явилася з ним на червоній доріжці "Інь-Янь"