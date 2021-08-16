Популярна артистка Анастасія Приходько поділилася новою фотографією

Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є відомою українською співачкою. Артистка активно веде соціальні мережі і дає поради у своєму блозі, також вона часто відповідає на питання шанувальників і ділиться з ними моментами з життя.

На цей раз дівчина поділилася новою фотографією на своїй сторінці в Instagram. На знімку Анастасія сидить посеред пустелі в чорній спущеній сукні, яка показує струнку фігуру дівчини.

"Як думаєте, з чого виткана щаслива особистість? Я почну, а ви продовжите мій список, адже кожен може внести щось своє, особисте:

👉щасливе дитинство

👉 справжні друзі

👉улюблена настільна книга

👉посмішка дитини вранці

👉гавкіт смішного сусіднього пса

👉дорога сумка, яку боїшся носити

👉танці зі шваброю, коли тебе ніхто не бачить

👉похід в піжамі в магазин🙈



Чекаю ваші варіанти в коментах😍", запитала співачка фанатів.

Шанувальники засипали співачку компліментами і залишили їй безліч приємних слів в коментарях: "Краса", "мудра", "Милашка".

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