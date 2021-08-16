Популярна актриса з українським корінням Ольга Куриленко показала себе в природному образі
Як передає Politeka.net, Ольга Куриленко прославилася як дівчина Бонда у фільмі "Квант милосердя". Дівчина жила в Бердянці і ще в підлітковому віці поїхала закордон підкорювати модельний бізнес. Ольга активно веде соціальні мережі і ділиться моментами з життя з шанувальниками.
На цей раз актриса поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Ольга, Освітлена сонячними променями, стоїть в полі в природному вигляді, навколо неї польові квіти.
"Прованс, Я сумую за тобою", підписала знімок Ольга Куриленко.
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Шанувальники вражені природною красою актриси і залишили безліч приємних комменатріїв їй: "Божественно прекрасна", "Приголомшлива", "Красива дівчина в красивому місці", "Любимо тебе", "Привіт з Бразилії".
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