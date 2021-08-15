Ольга Куриленко показала, как проводит время на отдыхе с мамой

Как пишет Politeka.net, Ольга уехала из Украины еще в подростковом возрасте. Красотка пробовала себя в качестве модели, пойдя в модельную школу в Москве, а после этого отправилась в Европу, где в девушке разглядели актрису. Куриленко снялась во множестве картин, но знаковой работой является "Квант милосердия", где Ольга была девушкой Джеймса Бонда. Не забывает актриса и об Инстаграм, где делится интересными фото.

На новом фото красотка появилась в платье. Девушка сидела у бассейна, обнимаясь с мамой. Как можно понять, Ольга решила устроить отдых в Корсике (французском острове в Средиземном море, - прим.ред.).

"Мама и я", - написала Ольга под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Маме привет", "Прекрасная леди", "Шикарное платье", "Маме огромный привет", "Фрукт точно не упал далеко от дерева!".

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