Украинская девушка Бонда Ольга Куриленко поделилась новым фото

Как передает Politeka.net, Ольга Куриленко является популярной актрисой во всём мире. Уроженка Бердянска давно переехала во Францию чтобы покорить модельный бизнес. По итогу её заметили на кастингах и она начала сниматься в кино. Прославилась она благодаря роли девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Ольга поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На снимках она отдыхает на яхте в полупрозрачном белом платье, которое надето на красный купальник. Как указала актриса, она сейчас на отдыхе на острове Корсика, во Франции.

"Заслуженный отдых между съемками", написала Ольга.

Поклонники актрисы оставили множество приятных слов ей в комментариях: "Красивая женщина", "Лучшая", "Оля красотка", "Вау, класс, хорошего отдыха", "Вы снимаете фильм на Корсике?".

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