Популярная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко показала себя в естественном образе

Как передает Politeka.net, Ольга Куриленко прославилась как девушка Бонда в фильме "Квант Милосердия". Девушка жила в Бердянке и еще в подростковом возрасте уехала заграницу покорять модельный бизнес. Ольга активно ведет социальные сети и делится моментами из жизни с поклонниками.

На этот раз актриса поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Ольга, освещенная солнечными лучами, стоит в поле в естественном виде, вокруг неё полевые цветы.

"Прованс, я скучаю по тебе", подписала снимок Ольга Куриленко.

Поклонники поражены естественной красотой актрисы и оставили множество приятных комменатриев ей: "Божественно прекрасная", "Потрясающая", "Красивая девушка в красивом месте", "Любим тебя", "Привет из Бразилии".

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