Концерт, присвячений 30-річчю Незалежності України, швидше за все, стане найскандальнішим за всю історію цієї самої незалежності

Після галасу навколо недопуску Green Grey до участі в заході через російськомовну пісню і відмови ряду виконавців співати на концерті, цього разу збунтувався народний артист України Павло Зібров, якому організатори несподівано дали від воріт поворот.

Так, Павло Миколайович заявив, що його забули запросити заспівати на "Олімпійському" 24 серпня. І, мовляв, причиною цьому став його конфлікт з продюсером концерту Сергієм Перманом, пише Телеграм-канал "Культурна пральня".

"Підійшов, питаю: "Сергію, ти не знаєш, хто робить День незалежності на Майдані і в "Олімпійському"? Я хотів би взяти участь". Він каже: "Знаю, я генеральний продюсер. Але ось ми з режисером концерту, Катею Царик, подумали і вас не включили. Ви з характером, ви собі на думці, не слухаєтеся режисерської задумки. Так що вибачте, не ображайтеся, ми вас не запрошуємо", - розповів ображений Павло Миколайович.

Також не зрослося у нього й з іншим концертом, 22 серпня на Софієвській площі вшановуватимуть відомого композитора Юрія Рибчинського. Пісню "Хрещатик" Зіброва, яку він так хотів виконати на цьому вечорі, віддали Сергію Бабкіну. Народний артист образився і попросив того відмовитися з «етичних міркувань» і вибрати іншу композицію, але, здається, марно.

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