Актриса Моніка Беллуччі показала свіжий образ, вразивши фанатів
Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі незважаючи на свій солідний вік, продовжує виглядати розкішно. 56-річна красуня нещодавно знялася зі своєю дочкою для світового глянцю, а після цього з колегою для паризького журналу. Тепер Беллуччі вирішила показати в Instagram, що приховала в архівах.
На новому фото Моніка була в темряві, дозволивши тільки частково пролити на себе світло. Красуню знімали зі спини, роблячи образ розбурхує актриси максимально чуттєвим. Беллуччі одягла великі сережки, які ідеально доповнили образ.
"У моєму архіві знімок", - написала Моніка.
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Фанати поставили понад 80 тисяч лайків і написали коментарі:
"Я люблю тебе", " чудово як завжди!", "Чудова", "як завжди приголомшливо", " занадто багато, але занадто красиво !", "Ви буквально ідеальні", "найефектніша жінка в історії".
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