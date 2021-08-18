Актриса Моника Беллуччи показала свежий образ, впечатлив фанатов

Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи несмотря на свой солидный возраст, продолжает выглядеть роскошно. 56-летняя красотка недавно снялась со своей дочерью для мирового глянца, а после этого с коллегой для парижского журнала. Теперь Беллуччи решила показать в Инстаграм, что припрятала в архивах.

На новом фото Моника была в темноте, позволив только частично пролить на себя свет. Красотку снимали со спины, делая образ будоражащей актрисы максимально чувственным. Беллуччи надела большие серьги, которые идеально дополнили образ.

"В моем архиве снимок", - написала Моника.

Фанаты поставили более 80 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я люблю тебя", "Замечательно как всегда!", "Замечательная", "Как всегда потрясающе", "Слишком много, но слишком красиво !", "Вы буквально идеальны", "Самая эффектная женщина в истории".

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