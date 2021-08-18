Співачка Альбіна Джанабаєва, колишня солістка групи ВІА Гра, вразила видом в кабріолеті

Як пише Politeka.net, Альбіна Джанабаєва одружена з Валерієм Меладзе. Красуня нещодавно народила третю дитину дружину. Також дівчина активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото, яке Альбіна опублікувала в Instagram, красуня позувала в рожевому піджаку, білих штанях і стильних окулярах. Красуня в руках тримала смартфон, сидячи за кермом кабріолета.

"Чому так плутаються думки

Чому так часто меркне світло

Я до тебе прийшла з минулого життя

У цій мені з тобою життя немає.....

А я сяду в кабріолет.......",- написала зірка.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали компліменти:

"Красива жінка в кабріолеті", "Вау, яка красива", " і поїду куди-небудь. Хех, прокотиться б з вами", "АА", "розкішно", " що за сумні думки, Альбіна?", "Богиня дискотеки".

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