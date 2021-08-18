Співачка Альбіна Джанабаєва, колишня солістка групи ВІА Гра, вразила видом в кабріолеті
Як пише Politeka.net, Альбіна Джанабаєва одружена з Валерієм Меладзе. Красуня нещодавно народила третю дитину дружину. Також дівчина активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото, яке Альбіна опублікувала в Instagram, красуня позувала в рожевому піджаку, білих штанях і стильних окулярах. Красуня в руках тримала смартфон, сидячи за кермом кабріолета.
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Чому так часто меркне світло
Я до тебе прийшла з минулого життя
У цій мені з тобою життя немає.....
А я сяду в кабріолет.......",- написала зірка.
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали компліменти:
"Красива жінка в кабріолеті", "Вау, яка красива", " і поїду куди-небудь. Хех, прокотиться б з вами", "АА", "розкішно", " що за сумні думки, Альбіна?", "Богиня дискотеки".
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