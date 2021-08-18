Певица Альбина Джанабаева, бывшая солистка группы ВИА Гра, поразила видом в кабриолете

Как пишет Politeka.net, Альбина Джанабаева замужем за Валерием Меладзе. Красотка недавно родила третьего ребенка супругу. Также девушка активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото, которое Альбина опубликовала в Инстаграм, красотка позировала в розовом пиджаке, белых штанах и стильных очках. Красотка в руках держала смартфон, сидя за рулем кабриолета.

"Почему так путаются мысли

Почему так часто меркнет свет

Я к тебе пришла из прошлой жизни

В этой мне с тобою жизни нет…..

А я сяду в кабриолет…….", - написала звезда.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комплименты:

"Красивая женщина в кабриолете", "Вау, какая красивая", "И уеду куда-нибудь. Хэх, прокатится бы с вами", "Аа", "Роскошно", "Что за грустные мысли, Альбина?", "Богиня дискотеки".

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