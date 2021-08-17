Популярна актриса з українським корінням Ольга Куриленко приголомшила кадрами з гримерки

Як передає Politeka.net, що прославилася як дівчина Бонда у фільмі "Квант милосердя", Ольга Куриленко поділилася новими кадрами в Instagram. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

Актриса показала, як їй знімають грим.

"Пластична операція. Вони знімають мою шкіру, під якою має виявитися щось чудове. Я дуже рекомендую, тому що результат - дивовижний», - пожартувала актриса.

Кадри викликали ажіотаж в мережі.

"Ой, Оля Тримайся", "головне щоб з бровами не зняли", "не можу бачити це", "а ця штука багаторазова, або кожен день нове обличчя приклеювали?", "З цією особою не можна зробити нічого такого, щоб воно стало менш красивим", "дуже болісно", - пишуть в коментарях.

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