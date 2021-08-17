Популярная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко ошеломила кадрами с гримерки

Как передает Politeka.net, прославившаяся как девушка Бонда в фильме "Квант Милосердия", Ольга Куриленко поделилась новыми кадрами в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Актриса показала, как ей снимают грим.

«Пластическая операция. Они снимают мою кожу, под которой должно оказаться что-то восхитительное. Я очень рекомендую, потому что результат- удивительный», - пошутила актриса.

Кадры вызвали ажиотаж в Сети.

«Ой, Оля держись», «Главное чтоб с бровями не сняли», «Не могу видеть это», «А эта штука многоразовая, или каждый день новое лицо приклеивали?», «С этим лицом нельзя сделать ничего такого, чтобы оно стало менее красивым», «Очень болезненно», - пишут в комментариях.

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