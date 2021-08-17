Переможець "Холостячки", комік і сценарист Олександр Еллерт вийшов на зв'язок після неприємного інциденту на відпочинку

Як передає Politeka.net, на вихідних Еллерт відпочивав за містом в компанії друзів. Він ночував у наметах і сплавлявся по річці на човнах. В один момент човен, на якому плив Еллерт, перекинувся, і він з напарником опинилися у воді. Як написав комік в Instagram, їх човен перевернула змія.

У свіжих сторіс Олександр розповів, що досі відходить від відпочинку, тому що у нього болять руки.

"Слухайте, ну у мене вівторок, а я все про вихідні думаю. Досить насичені вони вийшли у мене, руки ще болять. Настрій шалений, все клас. У мене сьогодні цілий день в дорозі", - поділився своїми враженнями Еллерт.

Як відомо, нещодавно Еллерт розійшовся з "Холостячкою" Ксенією Мішиною. Причину розриву пара не озвучувала. Судячи з усього, рішення про розставання прийняла актриса, оскільки Еллерт кілька разів натякав, що почуття ще живі.

Нагадаємо, що дочка Еллерта розповіла, що думає про примирення батька з Ксенією Мішиною: "дуже смішно!".

Як повідомляла Politeka, біда з Олександром Еллертом сталася на відпочинку, кадри: "нас перевернула...".

Також Politeka писала, що Еллерт після розставання з Мішиною показав, чим займає руки:"став холостяком...".