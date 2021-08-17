Російська співачка Алла Пугачова засвітила шви від операції в несподіваних місцях

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок артистки з'явилося фото, на якому 72-річна співачка загоряє на сонечку. Пугачова була одягнена в купальний костюм, який прикрив все, крім плечей і струнких ніжок зірки.

"До кінця літа два тижні", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях стали обговорювати зовнішність співачки. Одні шанувальники стали її хвалити, а інші критикувати за надмірну пластику. Фанати помітили, що під підборіддям зірки, а також ззаду на стегні у Пугачової залишилися шви.

"Старі ці фотографії, висохла мумія", "Ще під підборіддям потворний шов, на жаль, наслідки пластики!", "У мене, навпаки, викликала захоплення ця фотографія, навіть не відразу зрозуміла, що це Алла Борисівна, думала модель яка, струнка, граціозна», «старіє тіло, душа ніколи, всі ми дівчатка, не дивлячись на вік», - пишуть користувачі Мережі.

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