Популярна співачка Віра Брежнєва показала, хто в родині є її копією
Як передає Politeka.net, знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Віра Брежнєва одружена з продюсером Костянтином Меладзе. Від попередніх стосунків у неї є дві доньки-Соня Войченко і Сара Кіперман.
Свій новий пост Брежнєва присвятила ще одному члену сім'ї.
"Разом ми-зграя. Наш член сім'ї Бішон Фрізе Дейзі-копія господині. Або господиня копія Дейзі) я впевнена, що так у більшості», - підписала вона знімки, на яких зображена з білою пухнастою собачкою.
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Відзначимо, такої ж породи улюблениця Насті Каменських-Мімі.
Фото Брежнєвої розчулили користувачів мережі.
"Яка приємна атмосфера від фотографій. С-сім'я 😍", "посмішки схожі)))", "Прекрасна", "ви прекрасні", "які Класні", "Віра, ви така мила дівчинка", "любить матусю свою❤", "Милашество", " яка ж Ви красуня! Очей не відірвати! Захоплююся з кожним роком все більше", - пишуть в коментарях.
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