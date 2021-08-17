Українська актриса, "Холостячка" Ксенія Мішина вразила кадрами у ванній

Як передає Politeka.net, в Instagram актриса опублікувала фото, на якому позувала у ванній, прикрившись однією тільки піною.

"Ну що, жіноча енергія входить в чатік! Що таке жіноча привабливість?! У своєму житті я бачила дуже багато красивих, божественно красивих жінок, але мало бачила вогню в їхніх очах. Знаєте, є такі жінки, вони прямо пливуть. Спочатку охоплюють все своїм поглядом, потім заповнюють простір своєю присутністю і всі хочуть стати до них ближче", - зазначила Мішина.

На думку актриси, привабливість жінки залежить від її внутрішнього стану, а не від того, які процедури вона робить.

У коментарях шанувальники стали критикувати актрису за те, що вона рекламує бритвені станки, хоча сама не користується ними. Не обійшлося і без компліментів.

"Впевнена, що таким ви не користуєтеся», "ви ж не голите ноги, навіщо ви рекламуєте?", "Надати впевненість і блиск в очах, може тільки люблячий і коханий чоловік", «яка красива Ксенія», «такий шикарний пост і як бритвою по серцю в кінці», - пишуть користувачі Мережі.

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