Співачка і актриса з "Жіночого кварталу" Марта Адамчук захопила видом в домашньому одязі

35-річна брюнетка з "вокального квартету" до студії "Квартал 95" , яка встигла засвітитися в таких в шоу, як "Голос країни», «Танці з зірками», "Х-фактор", поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. (Щоб подивитися, проскролльте вниз сторінки).

Марта Адамчук зображена в оригінальному халаті, схожому на кімоно. Вона грайливо тримала тоненький пояс і дивилася в камеру. Пікантності кадру надавало глибоке декольте. Фото зроблено на кухні.

"Воу воу воу🔥", - відреагувала на знімок подруга Марти і колега по «Кварталу» Віра Кекелія.

Фоловери Адамчук також не залишилися байдужі до фото. Артистку засипали компліментами.

"Чарівна», «яка красуня», «Королева в королівських стінах», «Супер», "вогонь", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, брюнетка з "жіночого кварталу" покрутилася перед камерою в образі гламурної аристократки.

Як повідомляла Politeka, Кекелія і Адамчук з "Жіночого кварталу" змусили позаздрити своїй дружбі після цих фото.

Також Politeka писала, що Адамчук з "жіночого кварталу" збентежила своїм нескромним декольте у вечірньому образі.