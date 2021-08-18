Співачка і актриса з "Жіночого кварталу" Марта Адамчук захопила видом в домашньому одязі
35-річна брюнетка з "вокального квартету" до студії "Квартал 95" , яка встигла засвітитися в таких в шоу, як "Голос країни», «Танці з зірками», "Х-фактор", поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. (Щоб подивитися, проскролльте вниз сторінки).
Марта Адамчук зображена в оригінальному халаті, схожому на кімоно. Вона грайливо тримала тоненький пояс і дивилася в камеру. Пікантності кадру надавало глибоке декольте. Фото зроблено на кухні.
"Воу воу воу🔥", - відреагувала на знімок подруга Марти і колега по «Кварталу» Віра Кекелія.
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Фоловери Адамчук також не залишилися байдужі до фото. Артистку засипали компліментами.
"Чарівна», «яка красуня», «Королева в королівських стінах», «Супер», "вогонь", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, брюнетка з "жіночого кварталу" покрутилася перед камерою в образі гламурної аристократки.
Як повідомляла Politeka, Кекелія і Адамчук з "Жіночого кварталу" змусили позаздрити своїй дружбі після цих фото.
Також Politeka писала, що Адамчук з "жіночого кварталу" збентежила своїм нескромним декольте у вечірньому образі.