Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук примерила образ благородной дамы в белоснежном платье
Артистка «Женского Квартала» поделилась новым атмосферным фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Марта известна не только как юмористка, но и как талантливая певица, а также – фотограф. Именно она чаще всего фотографирует других артисток «Женского Квартала», когда они отправляются куда-то по работе или на отдых. Однако, не менее уверенно Адамчук чувствует себя и в качестве модели.
Так, на новом снимке она умело позировала в саду ресторана на фоне зелени и неба. Артистка была одета в роскошное белое платье с длинной асимметричной юбкой и корсетом. Приспущенные белые перчатки придали ее образу нотку аристократичности.
Певица МакSим покинула больницу в инвалидном кресле, кадры: "Частично потеряла..."
Погода затаится перед ударом, украинцы смогут передохнуть от жары: какой будет температура на выходных
Экс-жена Узелкова ошеломила появлением в обнимку с бывшим мужем Билык: "Наконец-то осуществилась твоя мечта"
Дан Балан после скандала Кароль в Одессе приехал туда с двумя блондинками: "Я бы тоже хотела"
В Раде проговорились о новом локдауне, названы сроки: "Эта зараза не уйдет"
На снимке Адамчук запечатлена будто бы в момент разворота. Она смотрит в камеру с легкой улыбкой на лице.
Поклонники тут же засыпали звезду лайками.
«Красоточка, тебе очень хорошо в этом наряде, ну, в принципе, как всегда», - написала одна из поклонниц артистки.
Напомним, брюнетка из "Женского квартала" смутила своим нескромным декольте в вечернем образе.
Как сообщала Politeka, Кекелия и Адамчук из "Женского квартала" заставили позавидовать своей дружбе.
Также Politeka писала, что брюнетка из "Женского квартала" без одежды поразила чувственностью на новом фото.