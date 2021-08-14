Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук примерила образ благородной дамы в белоснежном платье

Артистка «Женского Квартала» поделилась новым атмосферным фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Марта известна не только как юмористка, но и как талантливая певица, а также – фотограф. Именно она чаще всего фотографирует других артисток «Женского Квартала», когда они отправляются куда-то по работе или на отдых. Однако, не менее уверенно Адамчук чувствует себя и в качестве модели.

Так, на новом снимке она умело позировала в саду ресторана на фоне зелени и неба. Артистка была одета в роскошное белое платье с длинной асимметричной юбкой и корсетом. Приспущенные белые перчатки придали ее образу нотку аристократичности.

На снимке Адамчук запечатлена будто бы в момент разворота. Она смотрит в камеру с легкой улыбкой на лице.

Поклонники тут же засыпали звезду лайками.

«Красоточка, тебе очень хорошо в этом наряде, ну, в принципе, как всегда», - написала одна из поклонниц артистки.

Напомним, брюнетка из "Женского квартала" смутила своим нескромным декольте в вечернем образе.

Как сообщала Politeka, Кекелия и Адамчук из "Женского квартала" заставили позавидовать своей дружбе.

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