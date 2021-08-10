Известная актриса и певица, звезда "Женского квартала", Марта Адамчук, показала себя крупным планом
Марта Адамчук всегда выглядит на все 100%, передает Politeka.net. Красотка умеет подбирать образы и показать себя с эффектной стороны.
35-летняя артистка может не только красиво одеваться, но и ухаживать за собой. Певица в ранние годы стеснялась своей внешности, но во взрослой жизни поняла, что не нужно этого делать и со временем полюбила себя.
Звезда признается, что ей нравится в себе больше всего осанка, спина и скулы.
Экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы: "Счастья молодым!"
Тине Кароль, Огневич и Поляковой нашли замену, как выглядят и что известно о новых артистах: "Ого!"
«Осталась жена и четыре дочери»: остановилось сердце депутата Рады восьмого созыва
Евгений Кошевой и Ткач рассмешили украинцев плясками-пародией на Go_A: "Челюсть до сих пор болит"
Ульянова из "Холостяка" в стрингах не стала скрывать упругую красоту: провокационное фото
На новом черно-белом фото от артистки нельзя отвести глаз. Красотка позировала в вечернем образе - в одежде с нескромным декольте и разрезами на рукавах. Завершили образ красивые украшения.
Нельзя не отметить макияж певицы, который подчеркнул ее выразительный взгляд.
"До встречи завтра в @perfectplacekyiv 🕊", - написала певица.
За час публикация собрала более 100 лайков и немного комментариев.
"Очень Красивая ❤️", "Обожаю ЧБ🌷🔥", "Красотка", "👍🔥", - написали пользователи сети.
Отметим, на страницу Марты Адамчук в Инстаграм сейчас подписаны 46,8 тысяч пользователей сети. Звезда только набирает популярность в сети, но на телевидении ее лицо должно быть знакомо всем.
Напомним, что брюнетка из "Женского квартала" взбудоражила видом в платье с крупным вырезом
Как сообщала Politeka, брюнетка из "Женского квартала" без одежды поразила чувственностью на новом фото
Также Politeka писала, что брюнетка из "Женского квартала" показала себя с непривычной стороны, покорив формами