Известная актриса и певица, звезда "Женского квартала", Марта Адамчук, показала себя крупным планом

Марта Адамчук всегда выглядит на все 100%, передает Politeka.net. Красотка умеет подбирать образы и показать себя с эффектной стороны.

35-летняя артистка может не только красиво одеваться, но и ухаживать за собой. Певица в ранние годы стеснялась своей внешности, но во взрослой жизни поняла, что не нужно этого делать и со временем полюбила себя.

Звезда признается, что ей нравится в себе больше всего осанка, спина и скулы.

На новом черно-белом фото от артистки нельзя отвести глаз. Красотка позировала в вечернем образе - в одежде с нескромным декольте и разрезами на рукавах. Завершили образ красивые украшения.

Нельзя не отметить макияж певицы, который подчеркнул ее выразительный взгляд.

"До встречи завтра в @perfectplacekyiv 🕊", - написала певица.

За час публикация собрала более 100 лайков и немного комментариев.

"Очень Красивая ❤️", "Обожаю ЧБ🌷🔥", "Красотка", "👍🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, на страницу Марты Адамчук в Инстаграм сейчас подписаны 46,8 тысяч пользователей сети. Звезда только набирает популярность в сети, но на телевидении ее лицо должно быть знакомо всем.

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