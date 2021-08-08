Отечественная певица Марта Адамчук, красотка из "Женского квартала", показала себя на новом фото
Как пишет Politeka.net, Марта Адамчук является одной из четырёх певиц в "Женском квартале". Красотка не только любит петь, но и фотографировать. Чаще всего Марта в качестве моделей выбирает своих коллег, делая интересные снимки и образы красоток. Девушка также активно ведет социальные сети, где делится с фанатами всем интересным.
На новом фото Марта показалась без одежды и белья. Красотка позировала крупным планом, прикрывшись книгой Шептицького, чтобы не показать ничего лишнего.
"Совместное добро делает из людей одно тело". Мы с Женским кварталом уже во Львове, сделали одно тело и ждем всех вас", - написала Адамчук.
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Фанаты поставили более 100 лайков, включаяя жену Кошевого, а также написали комментарии:
"Безумно красивая", "Желаю вашему "одному тело" получить максимум оваций от львовского товарищества".
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