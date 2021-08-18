Певица и актриса из "Женского квартала" Марта Адамчук восхитила видом в домашней одежде

35-летняя брюнетка из "вокального квартета" до студии "Квартал 95", которая успела засветиться в таких в шоу, как «Голос країни», «Танці з зірками», «Х-фактор», поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, проскролльте вниз страницы).

Марта Адамчук запечатлена в оригинальном халате, похожем на кимоно. Она игриво держала тоненький пояс и смотрела в камеру. Пикантности кадру придавало глубокое декольте. Фото сделано на кухне.

«Воу воу воу🔥», - отреагировала на снимок подруга Марты и коллега по «Кварталу» Вера Кекелия.

Фолловеры Адамчук также не остались равнодушны к фото. Артистку засыпали комплиментами.

«Волшебная», «Какая красавица», «Королева в королевских стенах», «Супер», «Огонь», - пишут в комментариях.

Напомним, брюнетка из "Женского Квартала" покрутилась перед камерой в образе гламурной аристократки.

Как сообщала Politeka, Кекелия и Адамчук из "Женского квартала" заставили позавидовать своей дружбе.

Также Politeka писала, что Адамчук из "Женского квартала" смутила своим нескромным декольте в вечернем образе.