Певица и актриса из "Женского квартала" Марта Адамчук восхитила видом в домашней одежде
35-летняя брюнетка из "вокального квартета" до студии "Квартал 95", которая успела засветиться в таких в шоу, как «Голос країни», «Танці з зірками», «Х-фактор», поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, проскролльте вниз страницы).
Марта Адамчук запечатлена в оригинальном халате, похожем на кимоно. Она игриво держала тоненький пояс и смотрела в камеру. Пикантности кадру придавало глубокое декольте. Фото сделано на кухне.
«Воу воу воу🔥», - отреагировала на снимок подруга Марты и коллега по «Кварталу» Вера Кекелия.
Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"
Дантес неожиданно заговорил о разводе с Дорофеевой, раскрыв причину: "Ребята, ну это все..."
Отец Беленюка погиб при таинственных обстоятельствах, чемпион раскрыл подробности: "Была инсценировка"
Найдено тело экс-начальника Нацполиции: первые подробности трагедии
Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"
Фолловеры Адамчук также не остались равнодушны к фото. Артистку засыпали комплиментами.
«Волшебная», «Какая красавица», «Королева в королевских стенах», «Супер», «Огонь», - пишут в комментариях.
Напомним, брюнетка из "Женского Квартала" покрутилась перед камерой в образе гламурной аристократки.
Как сообщала Politeka, Кекелия и Адамчук из "Женского квартала" заставили позавидовать своей дружбе.
Также Politeka писала, что Адамчук из "Женского квартала" смутила своим нескромным декольте в вечернем образе.