Українські телеведучі Катя Осадча і Юрій Горбунов засвітилися на прем'єрі популярного мультфільму

Як передає Politeka.net, в Instagram шоумена з'явилося зворушливе фото з вагітною дружиною. Як відомо, Катя Осадча знаходиться на останніх термінах вагітності. У зв'язку з цим, її вбрання стають все більш і більш об'ємними.

На прем'єрі мультфільму Осадча засвітилася в білій сукні на запах. На ногах ведучої красувалися зручні балетки. Горбунов позував поруч з дружиною в білих штанях і чорній сорочці.

"Ура! Кіно!",- підписав фото телеведучий.

У коментарях яскравій парі залишили масу компліментів. Втім, багато фанатів помітили, що телеведучій пора відпочивати, а не працювати.

"Бідна жінка. У неї є передпологова відпустка?", "Юра, красивий, а Катя красуня", "Ой, напевно народжувати вже зовсім скоро. Каті потрібно відпрацювати ще вечір прем'єр і нехай відпочиває і набирається сил. Щастя і здоров'я вашій родині", "Ви неймовірно красива пара", "У неї вже вид втомлений!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Горбунов показав, як зустрічає кохану дружину в їх шикарному будинку: "очманіти, яке...".

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