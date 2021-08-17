Українські телеведучі Катя Осадча і Юрій Горбунов засвітилися на прем'єрі популярного мультфільму
Як передає Politeka.net, в Instagram шоумена з'явилося зворушливе фото з вагітною дружиною. Як відомо, Катя Осадча знаходиться на останніх термінах вагітності. У зв'язку з цим, її вбрання стають все більш і більш об'ємними.
На прем'єрі мультфільму Осадча засвітилася в білій сукні на запах. На ногах ведучої красувалися зручні балетки. Горбунов позував поруч з дружиною в білих штанях і чорній сорочці.
"Ура! Кіно!",- підписав фото телеведучий.
Лорак в Одесі вийшла на сцену в трусах і ліфчику, Кіркоров не змовчав: "Бісишся, що тебе не запросили"
Дантес несподівано заговорив про розлучення з Дорофєєвою, розкривши причину: "Друзі, ну це все..."
Горе в родині Козловського, співак прощається з найріднішою людиною: "Помоліться..."
Данилко засвітив поцілунок з бородатим качком і поділився радістю: "Нарешті відзначаємо...."
У МОЗ оголосили про подарунок до Дня Незалежності вакцинованим українцям: "А 95 Квартал буде?"
У коментарях яскравій парі залишили масу компліментів. Втім, багато фанатів помітили, що телеведучій пора відпочивати, а не працювати.
"Бідна жінка. У неї є передпологова відпустка?", "Юра, красивий, а Катя красуня", "Ой, напевно народжувати вже зовсім скоро. Каті потрібно відпрацювати ще вечір прем'єр і нехай відпочиває і набирається сил. Щастя і здоров'я вашій родині", "Ви неймовірно красива пара", "У неї вже вид втомлений!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Горбунов показав, як зустрічає кохану дружину в їх шикарному будинку: "очманіти, яке...".
Як повідомляла Politeka, Катя Осадча без макіяжу вразила втомленим виглядом: "у мене...".
Також Politeka писала, що Осадча зворушила сімейним знімком з Горбуновим після розлуки: "приїхав...".