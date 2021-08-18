Гуморист і актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий зізнався в коханні і привітав дружину з днем народження

Як передає Politeka.net, Євген Кошовий у шлюбі вже близько 14 років. Його обраницею стала Ксенія -танцівниця балету Олени Коляденко. Незабаром, після весілля, у них народилася дочка - Варвара, зараз дівчинці вже 13 років. У 2014-му році у них народилася ще одна дочка - Серафима. Євген і його сім'я активно ведуть соціальні мережі і радують шанувальників новим контентом.

Цього разу гуморист виклав нову фотографію на своїй сторінці в Instagram. На знімку - його дружина Ксенія. Сьогодні вона святкує день народження.

"Не хочу, щоб ти змінювалася. Мене все в тобі влаштовує) я люблю в тобі все) ну практично😂 є дрібниці😂але без них не цікаво, злітай. Летячи. Літати. Радій життю. У нас прекрасні діти. Поруч завжди є справжні друзі. Ну і я, звичайно 🙄 😂 Я дуже сильно тебе люблю, моя Ксенія ПАВЛІВНА 😎 будь здорова. З Днем Народження", привітав свою обраницю Євген Кошовий.

Також гуморист показав, як виглядала його дружина Ксенія в дитинстві.

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