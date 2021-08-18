Танцюрист Наді Дорофєєвої, Євген Гончаренко, якого сильно побили біля клубу в Києві, вперше сам вийшов на зв'язок

Стан хлопця набагато покращився, він звернувся до своїх фоловерів в Інстагарм, передає Politeka.net.

Євген Гончаренко подякував, за підтримку. Він зазначив, що отримав величезну кількість повідомлень.

Також Євген показав фото палати.

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"Спасибі всім за ваші слова підтримки. Попереду шлях реабілітації. Така величезна кількість людей мені написали, я повільно, але впевнено відповім кожному! І буду поступово всіх тримати в курсі", - написав Женя.

Хлопця вже перевели в звичайну палату. Підтримати Євгена прийшли його друзі.

Вітчим Жені розповідав, що у хлопця погано працює нога і не відкривається праве око, передає "Обозреватель".

"В цілому, все набагато краще, ніж могло бути. Ми сподіваємося на його повне одужання", - сказав він.

Нагадаємо, 1 серпня Євгенія Гончаренко, який виступав у шоу-балеті співачки Наді Дорофєєвої, був побитий біля нічного клубу. Як стало відомо пізніше, на танцюриста напав військовослужбовець Управління державної охорони України.

Євгенія Гончаренко від удару впав на асфальт і сильно вдарився головою, після чого стався крововилив у мозок. Медикам довелося ввести потерпілого в штучну кому, щоб стабілізувати його стан.

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