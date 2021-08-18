Танцюрист Наді Дорофєєвої, Євген Гончаренко, якого сильно побили біля клубу в Києві, вперше сам вийшов на зв'язок

Стан хлопця набагато покращився, він звернувся до своїх фоловерів в Інстагарм, передає Politeka.net.

Євген Гончаренко подякував, за підтримку. Він зазначив, що отримав величезну кількість повідомлень.

Також Євген показав фото палати.

"Спасибі всім за ваші слова підтримки. Попереду шлях реабілітації. Така величезна кількість людей мені написали, я повільно, але впевнено відповім кожному! І буду поступово всіх тримати в курсі", - написав Женя.

Хлопця вже перевели в звичайну палату. Підтримати Євгена прийшли його друзі.

Вітчим Жені розповідав, що у хлопця погано працює нога і не відкривається праве око, передає "Обозреватель".

"В цілому, все набагато краще, ніж могло бути. Ми сподіваємося на його повне одужання", - сказав він.

Нагадаємо, 1 серпня Євгенія Гончаренко, який виступав у шоу-балеті співачки Наді Дорофєєвої, був побитий біля нічного клубу. Як стало відомо пізніше, на танцюриста напав військовослужбовець Управління державної охорони України.

Євгенія Гончаренко від удару впав на асфальт і сильно вдарився головою, після чого стався крововилив у мозок. Медикам довелося ввести потерпілого в штучну кому, щоб стабілізувати його стан.

Раніше повідомлялося, до побитого танцюриста Дорофєєвої досі не пустили маму, з'ясувалася причина: "Голова відкрита..."

Також, нові подробиці нападу на танцюриста Дорофєєвої і що з ним зараз: "щодня на ліки йде від 3 до 5 тисяч"

Politeka розповідала, Дорофєєва розкрила нову інформацію щодо побитого танцюриста, Потап не залишився осторонь: "допоможемо"