Популярна актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук розповіла, чому не ховає гідності фігури

Вчора Анна Саліванчук влаштувала розкішну вечірку з нагоди свого дня народження. Відсвяткувати своє 36-річчя зірка вирішила з розмахом в ресторані разом з багатьма колегами, в тому числі і з запрошеною телеведучою Катериною Осадчою.

"Ох, сьогодні ваше декольте, від нього неможливо відірвати очей. Вирішили відсвяткувати 36 так, щоб вже всі бачили» - з посмішкою помітила Катя Осадча і зробила акцент на формах актриси.

Саліванчук чесно відповіла: "знаєте, я не соромлюся! Не соромлюся себе, у мене двоє дітей і залишилися гарні груди». Після цього зірка продемонструвала своє вбрання, чим збентежила телеведучу.

Раніше Анна сама прокоментувала свої почуття з приводу свята: "цей рік був шалено цікавим і в той же час шалено складним. Я намагалася триматися бодрячком. Намагалася ловити від життя кайф і ніколи не втрачала надію в те, що завтра буде краще.

Але навіть не дивлячись на це було дуууже складно. Ці 2 місяці в корсеті згадувати без сліз не можливо. Я навіть ще не встигла прийти у форму після всього цього, тому що кайф отримувала тільки від їжі 😂».

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