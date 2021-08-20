Ведучий популярних шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник стане новим ведучим проекту "Україна має талант"

Як пише Politeka.net, про це повідомили на офіційній сторінці шоу в Instagram.

"Наш унікальний ведучий Григорій Решетник відвідав з усією родиною зйомки грандіозного промо-ролика головного шоу цієї осені "Україна має талант"!",- підписали фото автори аккаунта.

На знімку Решетник позував у центрі Києва зі своєю дружиною Христиною і трьома синами.

«На знімальному майданчику майже 300 осіб, крани, десятки телекамер, сцени. Такого масштабного дійства Україна не бачила вже давно! Все для вас і заради вас!»,- додали в пості.

У коментарях думка щодо нового ведучого шоу розділилася. Багато хто залишився незадоволений вибором кандидатури.

"Краще б Леся Нікітюк вела! Решетник дуже нудний! Рейтинг шоу впаде! Я навіть дивитися не хочу!", "Цікаво", "Нормально ставлюся до Гриші, але щось його багато. І якось не в'яжеться він мені з УМТ. Хоча, навіть він мабуть буде краще, ніж парочка "Танкович + Томільченко", то був провал», «дуже чекаємо», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що дружина Решетника з дітьми засвітилася на сцені "Україна має талант": фото.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника показала, заради чого залишила вдома молодшого сина: "винагорода".

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