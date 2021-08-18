Народний артист України Павло Зібров перехворів серйозним захворюванням

Про це повідомила дружина і директор Павла Зіброва Марина в коментарі "КП в Україні".

"Мій артист вижив після важкого коронавірусу. Ми про це не писали, не говорили. У Павла був важкий стан. Але з тих пір минув час, все вляглося», - сказала дружина артиста.

Зазначимо, що 12 червня 2021 року Павло Зібров розповіла, що разом з дружиною вакцинувалися від коронавірусу.

Нагадаємо, восени 2020 року Павло Зібров розповідав, що його дружина перехворіла коронавірусом, навіть не здогадуючись про це. При цьому аналіз виявив антитіла.

"Так що вона ходить така горда, така щаслива. Каже, Тепер я не в зоні ризику", - розповідав артист.

Також Павло Зібров додав, що вирішив не їхати нікуди на відпочинок, щоб не наражати себе на небезпеку.

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