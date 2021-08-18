Продюсери танцювального шоу "Танці з зірками" розкрили імена суддів нового сезону

Як пише Politeka.net, не так давно стало відомо, що одним із суддів стане колишній «Холостяк», американський хореограф Максим Чмерковський. Сьогодні продюсери розкрили імена ще двох суддів, які, втім, не стали сюрпризом для глядачів.

«У новому сезоні шоу "Танці з зірками" до суддівського складу також увійдуть улюблені танцюристи країни - прима-балерина Катерина Кухар і хореограф і ведучий інфотейнмент шоу «твій день» Влад Яма», - повідомили в Instagram проекту, додавши, що прем'єра шоу запланована на 5 вересня.

У коментарях назрів справжній скандал. Значна частина глядачів залишилася незадоволена вибором суддів.

"Ну так, більше у нас нікого немає. Ще туди і Кароль велику ведучу", "але говорили, що нові будуть судді", "Скільки можна вже?", "Можна без Кухар?", "Знову недоречні коментарі Катерини. А можна було замінити її, вона тільки в Україні танцівниця жінка?", "Знову? Це вже просто знущання!",- пишуть люди.

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