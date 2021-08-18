Українські глядачі продовжують критикувати нову героїню шоу «Холостячка» Злату Огневич напередодні прем'єри

Як пише Politeka.net, в Instagram телеканалу СТБ з'явився пост про співачку і майбутнє шоу. На фото артистка постала в ефектній міні-сукні золотистого кольору. Вона вийшла з дверей, оповита димом.

У коментарях під постом глядачі стали жорстко висловлюватися з приводу нової «Холостячки».

"Якщо в 2х словах: чергова знаменитість вирішила попіаритися, так як шукати любов у звичайному житті (як роблять всі), це сильно просто) а потім розійдуться, як і всі попередні учасники», «це черговий піар і просто Златі нічим більше зайнятися, а любов не знайде, як бачимо за попередньою холостячкою», «Думаю, таким жінкам, як Злата, не вибити високої самооцінки, хоч лопатою по потилиці бий", "відчуваю чергова нісенітниця буде", - пишуть незадоволені глядачі.

Зазначимо, що, за словами маркетинг-директора СТБ Тетяни Свєтлової, в українського глядача був величезний інтерес до першого сезону шоу. Більш того, програма стала кращою на каналі в 2020 році.

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