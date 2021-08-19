І без макіяжу Лопес є що показати

Знаменита 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес після тренування показала справжню себе

Знаменитість після того, як відсвяткувала черговий день народження з усією розкішшю на дорогій яхті, вирішила показувати в мережі тільки вельми інтригуючі кадри з новими образами. Причому знімків після тренування Лопес вже практично не викладає.

Проте, на сторінках її друзів або тренерів можна іноді побачити кадри із зіркою на заняттях. Після цього не соромиться Лопес також позувати без макіяжу і фільтрів, просто демонструючи природну красу і власну привабливість.

Як можна помітити, зірка навіть в топі і лосинах після заняття буде виглядати добре, а її обличчя без зморшок і в'ялості дивує хорошим виглядом.

"Після тренування я завжди вмиваюся, щоб очистити пори. Якщо потім мені потрібно кудись йти, я наношу сонцезахисний крем і трохи тону. Якщо ж це вечірнє тренування, то я зволожую шкіру і наношу крем для області навколо очей", - раніше розповідала Лопес.

Також на свіжих фото Лопес показала, як позувала в жовтому бікіні, яке прикрило тільки найпотаємніше. Зірка сиділа на м'якому диванчику, виставивши вперед стегно. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Пощастило Аффлеку«,» які форми«,» жінка мрії«,» яка ж ти красива«,» виглядаєш на всі 100%«,» фігурка вогонь«,» мрія«,» Афродіта", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес здивувала поцілунком з Беном Аффлеком:"це називається старість".

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