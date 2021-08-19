И без макияжа Лопес есть что показать

Знаменитая 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес после тренировки показала настоящую себя

Знаменитость после того, как отпраздновала очередной день рождения со всей роскошью на дорогой яхте, решила показывать в сети только весьма интригующие кадры с новыми образами. Причем снимков после тренировки Лопес уже практически не выкладывает.

Тем не менее, на страницах ее друзей или тренеров можно иногда увидеть кадры со звездой на занятиях. После этого не стесняется Лопес также позировать без макияжа и фильтров, просто демонстрируя естественную красоту и собственную привлекательность.

Как можно заметить, звезда даже в топе и лосинах после занятия будет выглядеть хорошо, а ее лицо без морщин и дряблости удивляет хорошим видом.

«После тренировки я всегда умываюсь, чтобы очистить поры. Если потом мне нужно куда-то идти, я наношу солнцезащитный крем и немного тона. Если же это вечерняя тренировка, то я увлажняю кожу и наношу крем для области вокруг глаз», - раньше рассказывала Лопес.

Также на свежих фото Лопес показала, как позировала в желтом бикини, которое прикрыло только самое сокровенное. Звезда сидела на мягком диванчике, выставив вперед бедро. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Повезло Аффлеку», «Какие формы», «Женщина мечты», «Какая же ты красивая», «Выглядишь на все 100%», «Фигурка огонь», «Мечта», «Афродита», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дженнифер Лопес удивила поцелуем с Беном Аффлеком: "Это называется старость".

Как сообщала Politeka, аппетитная Дженнифер Лопес в топе с бантом покрасовалась на отдыхе с Аффлеком: кадры.

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