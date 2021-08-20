У мережі показали один із екстремальних виступів на зйомках нового сезону "Україна має талант"

Як пише Politeka.net, зйомки нового сезону популярного шоу "Україна має талант" у самому розпалі. На студію шоу часто приходять відомі зірки, співаки та блогери, щоб ще до ефірів подивитися на виступи учасників. Так, фіналістка 10-го сезону шоу "Холостяк" Дана Оханська у своєму Instagram показла частину виступів учасників, які оцінювали нові судді – Сергій Притула, Ксенія Мішина та Женя Кот.

Так, на відео видно, що в ефірах глядачі зможуть побачити один із екстремальних виступів учасника із його собакою. Як бачимо, тварина вчепилася зубами у спеціальний шнурок на костюмі господаря та разом із ним піднялася в повітря. Глядачі та судді були в захваті від такого трюку.

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