В Сети показали одно из экстремальных выступлений на съемках нового сезона "Україна має талант"

Как пишет Politeka.net, съемки нового сезона популярного шоу "Україна має талант" в самом разгаре. На студию шоу часто приходят известные звезды, певцы и блогеры, чтобы еще до эфиров посмотреть на выступления участников. Так, финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская в своем Instagram показала часть выступлений участников, которые оценивали новые судьи - Сергей Притула, Ксения Мишина и Женя Кот.

Так, на видео видно, что в эфирах зрители смогут увидеть одно из экстремальных выступлений участника с его собакой. Как видим, животное вцепилось зубами в специальный шнурок на костюме хозяина и вместе с ним поднялось в воздух. Зрители и судьи были в восторге от такого трюка.

Ранее Politeka писала, что новая судья" Україна має талант "Маша Ефросинина рассказала об аномалии:" не довольна я этим...".

Напомним, что победительнице "Україна має талант" сделали странный презент: "Людям Мерседесы дарят, бриллиантовые кольца, а мне...".

A еще Politeka сообщала, что Ксению Мишину после разрыва с Эллертом засекли в компании известного нардепа-холостяка: фото уже в сети.