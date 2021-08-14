Відома українська акторка Ксенія Мішина нещодавно стала суддею нового сезону талант-шоу "Україна має талант"

Як пише Politeka.net, зйомки чергового сезону "Україна має талант" у самому розпалі. Роль постійних суддів шоу, яке є адаптацією найуспішнішого світового формату Got Talent, виконуватимуть шоумен Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Євген Кот, з яким Мішина перемогла на "Танцях з зірками".

Окрім цього, на кожному кастингу у складі зіркового журі буде з’являтися і четвертий суддя. Ними вже стали Лілія Подкопаєва, Маша Єфросініна, Руслана Лижичко. На новий кастинг четвертим суддею організатори шоу запросили Олімпійського чемпіона, народного депутата України Жана Беленюка. Зауважимо, що цього року Жан Беленюк завоював для України першу золоту медаль на Олімпійських іграх в Токіо.

Цією подією поділилися на офіційній сторінці телеканалу в СТБ в Instagram, а також Мішина, яка репостнула відео у себе в stories. На відео видно, що після зйомок чергового епізоду всі члени журі та ведучий шоу Григорій Решетник сфотографувалися разом з Жаном.

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