Співачка і актриса Дженніфер Лопес на прогулянці з дочкою вразила видом

Артистка звикла показувати на сцені найкращі і дорогі образи. Тоді як в реальному житті Лопес одягається в спортивні костюми, класичні наряди і комплекти з топами і лосинами. Нещодавно в такому цибулі Лопес прогулялася разом з дочкою.

Користувачі Мережі в Instagram були дуже здивовані, адже дочка Дженніфер Лопес з милої малятка в рожевих сукенках перетворилася на справжню бунтарку. Як відомо, дівчинку ніколи не вважали важкою дитиною. Про неї заговорили тільки після того, як вона почала змінювати образи.

Зараз Емма подорослішала і більше не носить рожеві сукні і милі туфельки. Під час прогулянки з мамою дівчинка постала з новим іміджем. Класичних брюках, топіку і теплій кофті. Причому головний акцент був зроблений на розпатланій зачісці зелено-смарагдового кольору.

«Еммі так швидко росте🥺🤌🏻🤍; Час летів так швидко 😩✨; Мені подобається стиль Емі; Еммі схожа на стару😂🙈; її донька виглядає старше її 😂; Джен тепер виглядає молодше;Найкраща моя любов❤; сині волосся це цікаво; Схоже на її тата 🤣; Вау, вона виглядає такою старою 😢 Сподіваюся, вона покаже більш гарні стилі» - відповідають в мережі.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес здивувала поцілунком з Беном Аффлеком:"це називається старість".

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