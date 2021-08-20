Певица и актриса Дженнифер Лопес на прогулке с дочерью впечатлила видом
Артистка привыкла показывать на сцене самые лучшие и дорогие образы. Тогда как в реальной жизни Лопес одевается в спортивные костюмы, классические наряды и комплекты с топами и лосинами. Недавно в таком луке Лопес прогулялась вместе с дочерью.
Пользователи сети в Инстаграм были очень удивлены, ведь дочь Дженнифер Лопес из милой малышки в розовых платьицах превратилась в настоящую бунтарку. Как известно, девочку никогда не считали трудным ребенком. О ней заговорили только после того, как она начала менять образы.
Сейчас Эмма повзрослела и больше не носит розовые платья и милые туфельки. Во время прогулки с мамой девочка предстала с новым имиджем. Классических брюках, топике и теплой кофте. Причем главный акцент был сделан на растрепанной прическе зелено-изумрудного цвета.
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«Эмме так быстро растет🥺🤌🏻🤍; Время летело так быстро 😩✨; Мне нравится стиль Эмме; Эмми похожа на старуху😂🙈; ее дочь выглядит старше ее 😂; Джен теперь выглядит моложе; срочно исправьте это; синие волосы это интересно; Похоже на ее папу 🤣; Вау, она выглядит такой старой 😢 Надеюсь, она покажет более хорошие стили» - отвечают в сети.
Напомним, что Дженнифер Лопес удивила поцелуем с Беном Аффлеком: "Это называется старость".
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