Українська співачка Надія Дорофєєва показала у світлому купальнику результати тренувань

Цього разу Надя вирішила показати себе тільки в кольоровому біло-бежевому Бікіні на тонких лямках без принтів. Причому Надя на відпочинку, як виявилося, не забуває тренуватися і багато займається під керівництвом свого тренера.

У Греції зірка не стала розслаблятися вранці і показала свої вражаючі результати. Як помічала раніше зірка, її тренування зазвичай займають півгодини вранці, якщо старанно займатися, то година йде швидко.

Дорофєєва також раніше зізналася, що під час карантину вона стала займатися більше, ніж будь-коли. При цьому в самоізоляції дівчині навіть вдалося накачати прес, і вона таку форму намагається весь час тримати.

"Сьогодні відмінно потренувала, Нін, спасибі за любов до спорту. Хто тут у нас весь в веснянках?",- пише Надя.

Також Надя опублікувала кілька веселих фото і написала про відпочинок:

"На третій день нашої відпустки і вперше в житті, якось так вийшло, що я почала по-справжньому відпочивати відразу з заїзду (зазвичай у мене йде дня 3, щоб трохи сповільнитися і зрозуміти, що можна видихнути) а тут оп... і як то кажуть, я на Чілі, на расслабоне 😂".

Нагадаємо, що Дорофєєва після річниці із зірковим чоловіком засвітилася в обіймах відомого співака.

Раніше Politeka писала, що Дорофєєва в мініатюрному топі і шортах вразила виглядом, фільтрів немає: "на низькому старті".

Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва в мікро-ТОПі подражнила пікантним виглядом перед дзеркалом.