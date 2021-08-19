Украинская певица Надежда Дорофеева показала в светлом купальнике результаты тренировок

В этот раз Надя решила показать себя только в цветном бело-бежевом бикини на тонких лямках без принтов. Причем Надя на отдыхе, как оказалось, не забывает тренироваться и много занимается под руководством своего тренера.

В Греции звезда не стала расслабляться по утрам и показала свои впечатляющие результаты. Как подмечала ранее звезда, ее тренировки обычно занимают полчаса утром, если усердно заниматься, то час уходит быстро.

Дорофеева также ранее призналась, что во время карантина она стала заниматься больше, чем когда-либо. При этом в самоизоляции девушке даже удалось накачать пресс, и она такую форму старается все время держать.

«Сегодня отлично потренировала, Нин, спасибо за любовь к спорту. Кто тут у нас весь в веснушках?», - пишет Надя.

Также Надя опубликовала несколько веселых фото и написала об отдыхе:

"На третий день нашего отпуска и впервые в жизни, как-то так получилось, что я начала по-настоящему отдыхать сразу с заезда (обычно у меня уходит дня 3, чтоб чуть замедлиться и понять, что можно выдохнуть) А тут оп... и как говорится , я на чиле, на расслабоне 😂".

Напомним, что Дорофеева после годовщины со звездным мужем засветилась в объятиях известного певца.

Ранее Politeka писала, что Дорофеева в миниатюрном топе и шортах впечатлила видом, фильтров нет: "На низком старте".

Также Politeka сообщала, что Дорофеева в микро-топе подразнила пикантным видом перед зеркалом.