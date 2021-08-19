Популярна актриса з українським корінням Ольга Куриленко викликала бурхливу реакцію кадрами свого перетворення

Ольга Куриленко, яка кілька років тому прославилася як дівчина Бонда у фільмі "Квант милосердя", продовжує з успіхом свою кар'єру актриси. Причому спочатку закордон зірка їхала, щоб отримати славу моделі.

Зараз зірка продовжує брати участь в різних зйомках і нещодавно згадала про роботу над відомим фільмом, в ході яких їй довелося приміряти на себе нову роль, а також новий образ, заради якого вона змінила зовнішність.

"Етапи трансформації" - загадково написала Ольга під новим постом.

Шанувальники бурхливо відреагували на новий пост, в якому Ольга з фальшивими слідами від опіків виглядає досить вражаюче і незвично. Без косметики, але з половиною» спотвореного " обличчя Куриленко отримала багато уваги:

"Ви гарні і красиві в будь-якому макіяжі або костюмі; 💣 🔥 🧿 фантастична, нічого не боїться; круто🔥; вражаючий образ; а ти як і раніше красива; дивно; мені дуже сподобався цей фільм 😍; дуже сподобалося; я все ще не дивилася фільм ... Полюб; полюб помилуйтеся результатом! МУАХ! 🌹відмінний персонаж і відмінна інтерпретація".

Також в Instagram 41-річної зірки з'явився ефектний знімок, на якому актриса зі своєю подругою танцювали на тлі прекрасних пейзажів. Красуні були одягнені в довгі сарафани з відкритою спиною, підкорюючи стильним чином.

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