Популярная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко вызвала бурную реакцию кадрами своего преображения

Ольга Куриленко, которая несколько лет назад прославилась как девушка Бонда в фильме "Квант Милосердия", продолжает с успехом свою карьеру актрисы. Причем изначально заграницу звезда уезжала, чтобы получить славу модели.

Сейчас звезда продолжает принимать участие в различных съемках и недавно вспомнила о работе над известным фильмом, в ходе которых ей пришлось примерить на себя новую роль, а также новый образ, ради которого она изменила внешность.

«Этапы трансформации» - загадочно написала Ольга под новым постом.

Поклонники бурно отреагировали на новый пост, в котором Ольга с фальшивыми следами от ожогов выглядит весьма впечатляюще и необычно. Без косметики, но с половиной «обезображенного» лица Куриленко получила много внимания:

«Вы хороши и красивы в любом макияже или костюме; 💣🔥🧿Фантастическая, ничего не боится; Круто🔥; Впечатляющий образ; А ты по-прежнему красива; Удивительно; Мне очень понравился этот фильм 😍; Очень понравилось; Я все еще не смотрела фильм ... 😅; 💜 Полюбуйтесь результатом! МУАХ! 🌹отличный персонаж и отличная интерпретация».

Также в Инстаграм 41-летней звезды появился эффектный снимок, на котором актриса со своей подругой танцевали на фоне прекрасных пейзажей. Красотки были одеты в длинные сарафаны с открытой спиной, покоряя стильным образом.

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