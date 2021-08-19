Реп-виконавиця Alyona Alyona показала себе, розговорилися з фанатами

Як пише Politeka.net, виконавиця Alyona Alyona стала досить популярною в Україні. Красуня записала кілька альбомів, а також спільну пісню з переможницею Євробачення Джамалою. Не так давно реперша потрапила в черговий скандал, влаштувавши дрифт на Софіївській площі. Через це було відкрито справу, яка, як зазначила дівчина, йде до суду. І ось, після цього, дівчина заговорила про неминуче, опублікувавши новий пост в Instagram.

"Ми всі помремо. Колись ...

Спочатку хочу розповісти, що я стала відомою в 27 років і на своєму першому сольнику мені виповнилося 28 (концерт випав на День народження). Тоді я зі сцени офіційно заявила, що залишаю клуб 27. Так, для мене це був найбільший страх, адже популярність прийшла супер-супер швидко і раптово. Тоді я думала, що можу стати потенційним членом клубу. Зараз мені вже 30, можна видихати.

Я дивлюся багато інтерв'ю сучасних артистів і розумію, що страх смерті у достатньої кількості людей. Наприклад, про це нещодавно говорила @ kazka.band на інтерв'ю в @mashaefrosinina. Якось слухаючи оточення і поєднуючи зі своїм життєвим досвідом, я прийняла, що смерть - неминуча штука. Рано чи пізно ми все одно помремо і тут вже ніяк; соломи не підстеліть", - написала дівчина.

На кадрах реперша була в прозорому вбранні. Образ доповнила Олена диявольськими ріжками.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Воу-воу", "Прочитала "я стала відьмою в 27 років", "Нерозумно думати про сметрі за життя".

Нагадавши, у Alyona Alyona виникли проблеми з законом

Також Politeka повідомляла, що Софіївську площу почали відмивати після дріфту

А ще Politeka писала, що Alyona Alyona відхрестилася від витівки в центрі Києва, за справу взялася поліція



